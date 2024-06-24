Навестили карабахских сепаратистов

В июне сотрудники Международного комитета Красного Креста вновь посетили карабахских сепаратистов, о которых информировала азербайджанская сторона, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Бакинского представительства комитета Илаха Гусейнова.

По ее словам, МККК во время посещений оценивает обращение с задержанными лицами, условия их содержания и создает возможность для восстановления или продолжения связи с их семьями.

В соответствии с процедурами МККК наблюдения и рекомендации относительно посещений предоставляются исключительно удерживающей стороне.