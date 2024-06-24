Ш.Бадалова была выведена из зала, на процессе был объявлен минутный перерыв. После перерыва судья попросил участников процесса выражать свои просьбы только в законной форме.

На подготовительном заседании тетя А.Ахмедова, сестра его покойной матери Пикя Ахмедовой Шафагат Бадалова выразила протест суду, что ее не признали правопреемницей.

Начался судебный процесс по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов семьи в Баку.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит подготовительное заседание суда под председательством судьи Сабины Мамедзаде. На заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Отметим, что окончательное обвинение А.Ахмедову предъявлено по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК Азербайджана.

На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и обвиняемый был помещен в "Республиканскую психиатрическую больницу" министерства здравоохранения Азербайджана.