Орбан попал в ДТП, есть жертвы

Кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Германии попал в ДТП, погиб полицейский, сообщает Bild.

Орбан приехал в Германию на Чемпионат Европы по футболу, где накануне играла сборная Венгрии. По дороге в аэропорт в Штутгарте эскорт премьера столкнулся с двумя полицейскими мотоциклами и автомобилем, в результате чего были травмированы двое полицейских, один из которых позже умер в больнице.

Авария произошла вчера в 11:15. Автомобиль BMW, за рулем которого была 69-летняя женщина, врезался в мотоцикл полицейского, сопровождавший кортеж Орбана. По предварительной версии, водитель не заметила шлагбаум.