Богослова Гаджи Салмана обвинили в педофилии
Богослов Гаджи Салман (Кямильоглу) подозревается в растлении несовершеннолетней. По данному факту в Управлении полиции Апшеронского района возбуждено уголовное дело.
Cообщается, что инцидент произошел 22 июня около 19:00 в поселке Масазыр Апшеронского района. Гаджи Салман пригласил 11-летнюю девочку в машину и, как сообщается, совершил в ее отношении действия сексуального характера. Произошедшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Близкие девочки обратились в суд, после чего богословом заинтересовалась полиция.
Ожидается, что суд Апшеронского района отправит Кямильоглу под арест.