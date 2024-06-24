Президент Сербии: «Оружие продаю Азербайджану, а называют куклой Путина…»

«Каждый день меня обвиняют во всех региональных СМИ и в большинстве отечественных в том, что я мальчик на побегушках у Путина, его пешка, кукла, что по его приказу начну войну в регионе, слушаю это уже два с половиной года.

Что он не просто так наградил меня орденом и все делаю по договору с ним и у меня с ним секретные связи. А потом читаем, что Вучич не Украине дал оружие, а продал его Испании, Бельгии, Чехии, Бог знает, кому еще, а часть этого оружия появилась в Украине. За что точно я должен оправдываться? Что мы поставляем разрешенному конечному пользователю боеприпасы.

При этом оружие и орудия не экспортируем. Только Азербайджану, Кипру и еще одной арабской стране – ОАЭ. Ни с кем у нас больше нет договоров об оружии и орудиях. Именно чтобы мы защитились от того, что из сербского оружия будет убит кто-то из наших братьев: русские, украинцы или кто-то еще. Отказом от развития оборонной промышленности можно уничтожить свою землю, рабочие в отрасли останутся без доходов и начнутся протесты и забастовки», - сказал Вучич.