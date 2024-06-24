Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине в случае его победы на президентских выборах. План начальников штабов в Совете национальной безопасности в период его президентства (2017–2021) генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога и Фреда Флейтца предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры с Россией. Об этом пишет Reuters.

В то же время инициатива предполагает, что Вашингтон пригрозит Москве усилением поддержки Киева в случае любого отказа от переговоров, отметил Келлог в разговоре с агентством. При этом, согласно плану, мирные переговоры будут проводиться на основе «имеющейся линии фронта».

Советники представили стратегию Трампу, и он «отреагировал положительно», сказал Флейтц. «Я не утверждаю, что он согласился с этим или с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь», — отметил он.

По словам Флейтца, разработанный план не предполагает, что Украине нужно будет официально уступить свои территории России, но пока Киев не может вернуть их под свой контроль, он рискует потерять на поле боя целое поколение молодых людей.

Флейтц также отметил, что для прочного мира в Украине США будет необходимо вооружить Киев «до зубов» и дать дополнительные гарантии безопасности.

В то же время пресс-секретарь экс-президента Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные Трампом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил Reuters, что предложенный советниками Трампа план по Украине должен учитывать ситуацию «на земле». «Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», — отметил Песков.

Ранее Трамп не раз говорил, что сможет завершить войну в Украине за 24 часа после возвращения в Белый дом. Как позднее выяснила WaPo, план Трампа по Украине заключался в том, чтобы потребовать от Киева отказаться от Крыма и Донбасса. При этом в команде экс-президента не прояснили, какой в этом случае будет судьба других оккупированных территорий — части Запорожской и Херсонской областей.