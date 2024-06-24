В июне 2024 года компания Papa Johns Pizza Азербайджан провела серию мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей.

Акции прошли в детских домах и специализированных учреждениях для детей с инвалидностью. Команда Papa Johns Pizza Азербайджан посетила 12 учреждений, уделив внимание 805 детям. Мероприятия проходили в партнерстве с компаниями Bolt Food, Unibank и Urbach Hacer Young, которые также внесли значительный вклад, предоставив подарки детям.

Компания Papa Johns Pizza Азербайджан выражает признательность всем партнерам и участникам, поддержавшим проведение данных мероприятий. Мы продолжаем работать над созданием положительных моментов для детей и планируем в дальнейшем развивать подобные инициативы.