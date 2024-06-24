В Азербайджане предложили вернуть смертную казнь
Убийство полицейских в Хазарском районе - тяжелое государственное преступление, которое требует решительных действий в борьбе с криминалом, сказал депутат Джейхун Мамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса.
«Как показывает статистика, в большинстве случаев преступники-рецидивисты, отсидев своей срок вновь совершают тяжелые преступления. Думаю, что в некоторых случаях следует применять смертную казнь. Также следует ужесточить борьбу с преступлениями и в частности контроль за незаконным хранением оружия», - сказал Мамедов.