В окружении прекрасной природы Ленкорани, в поселке Хафтони, оздоровительный центр Lankaran Springs, построенный на территории термальных подземных источников, поднял лечение минеральными водами на совершенно новый уровень. Здесь, помимо богатых полезными для организма микроэлементами горячих вод, предлагаются самые современные физиотерапевтические и лечебные процедуры, СПА и другие услуги. Лечебные ванны с горячей водой успешно применяются при лечении некоторых заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, заболеваний кожи и органов пищеварения. В настоящее время отель Lankaran Springs предлагает Вам оздоровительные программы, состоящие из сочетания природных и современных методов лечения.

Хорошей новостью станет то, что в июне отель Lankaran Springs Wellness Resort продажу пакета İstisu.

При покупке пакета İstisu, включающего трехразовое питание (250 AZN за одну ночь на двоих) и минимальном проживании от 5 ночей, Вам будут доступны лечебные процедуры, а также другие сервисы, предоставляемые отелем. Пакет İstisu действует только в течении июня и доступен к бронированию только в будние дни (понедельник – пятница).

Для получения дополнительной информации и бронирования звоните: *5445 и 012 504 09 09.