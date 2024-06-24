Азербайджанцы смогут поехать в Марокко без визы

На сегодняшнем заседании Милли Меджлис ратифицировал соглашение об отмене визового режима с Марокко, и освобождении от визовых требований владельцев диппаспортов с Гамбией.

В частности парламент утвердил "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований" и "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Гамбия об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от взаимных визовых требований".