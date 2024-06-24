Госдеп: «Заявления России по Крыму смехотворны»

По словам представителя госдепартамента США, заявления России о том, что США стояли за недавними ударами в Крыму, являются "смехотворными" и "преувеличенными". Об этом на брифинге в Госдепе США заявил пресс-секретарь Мэтью Миллер, пишет Sky News.

"У меня нет никакой оценки основной атаки, в том числе того, кто несет за нее ответственность. Но вы видели, как в прошлом Россия делала нелепые заявления об ответственности. Наверное, вы помните, что после теракта в Москве в марте они обвинили США, несмотря на то, что США предупредили их о нападении. Для Москвы нет ничего необычного в нелепых, гиперболических заявлениях об ответственности, которые не основаны на фактах",- сказал он.