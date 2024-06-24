Продолжается корейская «мусорная война»

Власти Южной Корея обнаружили примерно 350 воздушных шаров с мусором из Северной Кореи, которые были запущены в ночь на вторник. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Около 100 шаров упали в Сеуле и северной части провинции Кёнгидо. В них не было токсичных веществ, заключили специалисты. Южнокорейские военные заявили, что готовы возобновить работу громкоговорителей на границе в любое время.

Отмечается, что это была пятая подобная акция с конца прошлого месяца. По данным Сеула, с 28 мая КНДР запустила около 2 000 шаров. В Пхеньяне предупреждали, что не оставят без ответа заброс пропагандистских листовок на их территорию. Южнокорейские активисты отправили шары с листовками в КНДР 20 июня. На следующий день сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что народная республика намерена сдержать слово и примет ответные меры.