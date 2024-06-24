Бум оборонпрома США

Оборонная промышленность США переживает бум на рынке вооружений благодаря огромным пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню. Из-за этого роста заказов оборонная промышленность может лучше удовлетворить повышенный спрос на свою продукцию после периода, когда он был низким. Об этом пишет издание Financial Times.

Законопроекты о помощи этим трем странам предусматривают выделение почти 13 млрд долларов на увеличение производства вооружений пятью крупнейшими оборонными концернами США — Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing и General Dynamics — и их поставщиками.

Но несмотря на резкое увеличение финансирования, оборонные эксперты предупреждают, что неопределенность относительно будущих контрактов означает, что устойчивый, долгосрочный рост, необходимый для обеспечения вооруженных сил США или их союзников, не гарантирован, отмечает издание.