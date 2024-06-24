Депутат: Азербайджан – светское государство, какой религиозный брак?
В предлагаемых изменениях в Кодекс административных правонарушений определяются санкции по поводу религиозного брака, заявил депутат Фазиль Мустафа на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Депутат напомнил, что Азербайджан – светское государство: «Нельзя употреблять термин «религиозный брак» в законодательстве. Подобный брак может быть заключен по личному желанию, но не в рамках закона. В противном случае мы будем пожинать плоды религиозных браков. И без того люди у нас суеверные, ходят к гадалкам и т.д.», - сказал Мустафа.