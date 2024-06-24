У Байдена пригрозили правом вето

Президент США Джо Байден воспользуется правом вето в случае предоставления ему на подпись подготовленного Палатой представителей законопроекта об ассигнованиях Пентагона на новый финансовый год, в том числе из-за исключения из него средств на программу помощи Украине, сообщило административно-бюджетное управление Белого дома.

«Администрация решительно выступает против принятия Палатой представителей законопроекта №8774, предусматривающего выделение ассигнований Министерству обороны на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2025 года, и на другие цели», - говорится в заявлении.

«Если бы президенту предъявили документ H.R. 8774, он наложил бы на него вето», - отметили в управлении.

Среди прочих причин для ветирования законопроекта назван отказ от финансирования Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) предусматривает не поставки уже имеющегося у США на складах оружия, а закупку нового.

Республиканцы заявляют, что в финансировании больше нет необходимости, поскольку этой весной Конгресс утвердил пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.