Омарову могут предъявить обвинение в пособничестве террористам, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

«Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Магомеда Омарова виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», - сказала Мамаева.

Суд в Дагестане на 10 суток арестовал главу Сергокалинского района, чьи родственники участвовали в теракте. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов, был задержан по статье УК о мелком хулиганстве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

О задержании чиновника стало известно накануне. В нападениях на церкви и синагоги участвовали дети Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев.

По словам собеседника «Коммерсанта», следствие сейчас рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе района обвинения в пособничестве терроризму.

Вечером 23 июня боевики напали на православные храмы, синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. По последним данным, в результате атаки в Дагестане погиб 21 человек. Среди погибших мирных жителей — православный священник.