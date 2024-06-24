Романс основоположника профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибейли Sevgili canan на слова Низами Гянджеви исполнил всемирно известный японский оперный певец Масаши Томосуги и ученики Детской музыкальной школы села Гюлаблы Агдамского района.

Цель проекта - способствовать развитию культурных связей между двумя странами, а также способствовать приобщению подрастающего поколения к опере и классической музыке, оказывать положительное влияние на формирование у них современного художественно-эстетического вкуса.

Это уже второй визит Масаши Томосуги в Азербайджан. В прошлом году он выступил с концертной программой для бывших вынужденных переселенцев в жилом комплексе «Гобу Парк» в Гарадагском районе столицы.

Представляем видеоролик выступления.