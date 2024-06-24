Чиновников и депутатов Дагестана проверят

«Поэтому я дал поручение на изучение личных дел, на ревизию личных дел всех, кто сегодня занимает руководящие должности в Дагестане, в том числе… и по депутатам Народного собрания. Мы будем делать это в несколько этапов, но то, что произошло у нас в воскресенье [23 июня], не вяжется ни с какими другими делами, поэтому уж извините, если кто-то будет считать это нарушением некой депутатской этики. Я всю ответственность за это нарушение беру на себя. Но тем не менее проверить эту ситуацию я хочу», — заявил Меликов.

Меликов дал такое поручение после того, как отправил в отставку главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновей которого подозревают в участии в теракте.