Турция не допустит превращения Стамбула в Ватикан

Статус патриарха Константинопольского Варфоломея определен турецким законодательством, Турция не признает его "вселенский статус" (экуменизм) и не допустит превращения Стамбула во второй Ватикан. Об этом заявил лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели, выступая в парламенте. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Так Бахчели прокомментировал участие в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке Варфоломея, который был представлен на ней в качестве "вселенского патриарха". Константинопольский патриарх выступил на этой "сходке" и поставил подпись под итоговым коммюнике.

"На конференции было проигнорировано право на суверенитет Турции. Статус греческого (Константинопольского) патриархата очевиден. Он административно подчиняется префектуре района Фатих (в Стамбуле), а избранный патриарх является гражданином Турции. В Турции нет такого места, как Константинополь. Те, кто утверждает обратное, - любители Византии. Никому не под силу превратить Стамбул во второй Ватикан. Мы будем противостоять тем, кто разыгрывает карту экуменизма", - сказал Бахчели.

МИД Турции ранее заявил, что потребовал объяснений у организаторов конференции по Украине в связи с наличием подписи Варфоломея под итоговой декларацией. В министерстве подчеркнули, что позиция Турции относительно статуса Константинопольского патриарха остается неизменной и она не признает титулование Варфоломея как "патриарха Вселенского".

Власти Турции при этом ссылаются на Лозаннский мирный договор от 1923 года, который определяет статус патриарха Фанара (район, где расположен патриархат) как главы греко-православной общины Турции.