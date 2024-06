Евреи-ультраортодоксы будут служить в армии

По ее информации, это решение было принято единогласно коллегией из девяти судей высшей судебной инстанции. Они рассудили, что в настоящее время в Израиле отсутствует правовая основа для предоставления учащимся ешив отсрочки от армейской службы и что нет оснований делать различия между обычными студентами и учениками ешив - служить должны все. Кроме того, суд запретил финансировать ешивы, учащиеся которых не отправляются на военную службу.

До сих пор ультраортодоксальные иудеи были фактически освобождены от обязанности несения воинской службы. В условиях военного времени это исключение вызвало острые дебаты в обществе, за призыв ультраортодоксов в армию неоднократно выступали оппозиционные партии. В феврале эту меру поддержал и министр обороны Израиля Йоав Галант.

Как отмечает Kan, Верховный суд указал на то, что срок действия закона, предоставлявшего этой категории населения право на отсрочку от службы, истек год назад, после чего освобождение от службы для ортодоксов было продлено решением правительства, против чего были поданы иски от гражданских организаций.

По информации издания The Times of Israel, в настоящий момент в стране насчитывается порядка 67 тыс. мужчин-ортодоксов, подлежащих призыву в армию. После начала военной операции в секторе Газа незначительное число религиозных евреев уже пополнили ряды войск, записавшись туда добровольно. По оценке The Times of Israel, это решение Верховного суда может иметь серьезные политические и общественные последствия, учитывая, что в состав правящей коалиции входят ультрарелигиозные партии, которые до последнего времени пытались добиться законодательного закрепления права ортодоксов не служить в армии, имея по этому вопросу поддержку со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху.