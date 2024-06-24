Турецкий генерал у Кямаледдина Гейдарова

25 июня 2024 года министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с командующим воздушными силами жандармерии Турции генерал-лейтенантом Али Доганом.

Гейдаров отметил, что в этом контексте связи между соответствующими структурами в сфере управления чрезвычайными ситуациями постоянно расширяются.

Подробно рассказывая о направлениях деятельности МЧС, Гейдаров рассказал о мерах, предпринятых Авиационным отрядом министерства в связи с ликвидацией последствий масштабных чрезвычайных ситуаций как внутри страны, так и за рубежом, и выразил уверенность в том, что нынешний визит придаст дополнительный импульс дальнейшему углублению существующих тесных связей между структурами.

Али Доган подчеркнул важность дальнейшего расширения связей между соответствующими структурами двух стран с целью эффективной борьбы с возникающими чрезвычайными ситуациями.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Отметим, в рамках визита делегация во главе с Доганом посетит Авиационный отряд МЧС и ознакомится с деятельностью структуры.