Турецкая лира побила антирекорд

Национальная валюта Турции побила антирекорд, преодолев отметку в 33 турецкие лиры за один доллар. Максимальный курс лиры на торгах во вторник составил 33,13 лиры за доллар, отмечает Sözcü TV.

Турецкая валюта начала стремительно обесцениваться в мае 2023 года, когда в республике проходили президентские и парламентские выборы. Перед первым туром выборов президента, состоявшимся 14 мая, курс лиры составлял 19,57 к одному доллару.

Согласно прогнозам участников рынка, опрошенным турецким Центробанком в июне, обменный курс национальной валюты к концу года ожидается на уровне 37,75 турецкой лиры за один доллар.

Власти Турции заявляют, что ситуация в турецкой экономике начнет стабилизироваться во второй половине года. Глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек сообщал, что снижение инфляции начнется в июне и по итогам года она опустится до 38% с 75,4% в мае.