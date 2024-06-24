В Молдове учения с участием военных США

В Молдове стартовали учения «Щит мира-2024» с участием военнослужащих и карабинеров из США, Румынии, а также ряда других стран-партнеров Кишинева, сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны республики.

Замначальника Главного штаба Национальной армии Молдовы генерал Сергей Чиримпей заявил на открытии учений, что «Щит мира» - «это не только учения для нацармии, но и тест на уровень подготовки молдавских подразделений в соответствии с международными стандартами».

Целью учений является оценка 22-го миротворческого батальона «Голубые каски» в соответствии с Концепцией оперативных возможностей (ОКК). Учения «Щит мира-2024» продлятся до 28 июня.