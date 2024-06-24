Орбан пообещал не мешать Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, однако пообещал не мешать присоединению страны к ЕС. Об этом Орбан сообщил в интервью медиагруппе Funke.

По мнению Орбана, переговоры о вступлении Украины в ЕС — «чисто политически мотивированный процесс». Он считает, что ЕС сначала нужно изучить, каковы будут последствия в случае принятия в блок Украины в состоянии войны, когда границы страны неясны. Орбан также предлагал отложить вопрос о вступлении Украины в ЕС на пять–десять лет.

Ранее Орбан заявлял о том, что Венгрия не будет участвовать в военной миссии в Украине, которую планирует создать НАТО. «Запад хочет победить Россию под руководством американцев и этатизма Германии. Это безнадежно, и за это придется платить такую высокую цену, что оно того не стоит», — говорил он.

Напомним, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз начинаются 25 июня, на первой межправительственной конференции Украина — ЕС в Люксембурге. Также Совет ЕС должен утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и блоком. После этого Еврокомиссия начнет анализ украинского законодательства.