Совместная операция ГПС и СГБ: задержаны граждане Ирана видео
В результате оперативных мероприятий, проведенных совместно Государственной пограничной службой и Службой государственной безопасности, были задержаны члены организованной контрабандной группы, пытавшиеся переправить через Каспийское море в нарушение государственной границы крупное количество наркотических средств на территорию Азербайджана, сообщает пресс-служба ГПС.
В ходе операции были задержаны граждане Ирана Бехман Гасим (1984 г.р.), Нури Нурмухаммед (1984 г.р.), Рагим Оунек (1984 г.р.), а также граждане Азербайджана Эльхан Алиев (1982 г.р.) и Эсмира Мамедова (1976 г.р.).
В настоящее время разыскивается еще один участник группировки, гражданин Ирана Хамид Векили (1985 г.р.).
Генпрокуратура Азербайджана ведет расследование по факту.