Так, в рамках акции, которая продлится до 30 июня , сеть порадует своих покупателей более доступными ценами со скидками до 50% при покупке наличными .

Сеть магазинов Kontakt постоянно думает о своих покупателях и к Дню Вооруженных сил предлагает специальные скидки на широкий ассортимент товаров. Запущенная сетью акция «Прицелься» открывает отличные возможности обновить свой дом и быт.

Также акция предлагает специальные условия для покупки в кредит. Теперь каждый может приобрести смартфон, ноутбук, наушники, умные часы, телевизор, бытовую технику, посуду и домашний текстиль в рассрочку на 18 месяцев, а мебель – на целых 24 месяца без первоначального взноса, процентов и комиссии и платить каждый месяц в выбранное им время.

Но сюрпризы акции на этом не заканчиваются. Так, в эти дни вы сможете воспользоваться скидкой и удобными условиями оплаты одновременно, разбив цену товара со скидкой на 6 месяцев.

В дни скидок вы сможете приобрести:

● Смартфон iPhone 13 с 128 ГБ памяти за 69 манатов в месяц;

● Кондиционер TCL площадью охвата 30-40 м2 за 53 маната в месяц;

● Телевизор Hisense с диагональю экрана 109 см и смарт-технологией за 550 манатов вместо 800;

● Фритюрницу Hoffmann емкостью 5 литров теперь за 80 манатов вместо 200;

● Диван Opera с базой и механизмом трансформации за 300 манатов вместо 480.

Выгодных предложений еще много… Поэтому, чтобы узнать больше о скидках, не упускайте время и заходите в магазины Kontakt или на сайт kontakt.az, и любимая сеть доставит выбранный товар до вашей двери.

Kontakt поздравляет наш народ и нашу Победоносную Армию с Днем Вооруженных сил!