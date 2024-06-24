Россия открыто угрожает Армении: «Ждите последствий»

Политический вектор Армении все больше склоняется в сторону Запада, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на X международном форуме «Примаковские чтения – 2024».

«Политический вектор Армении больше склоняется в сторону Запада. Есть определенные обиды в армянском обществе по отношению к РФ. Но надо понимать, что ЕС и ЕАЭС — вещи несовместимые. Приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия», - заявил Оверчук.

При этом он отметил, что Россия «заинтересована в стабильной Армении и хороших братских отношениях».