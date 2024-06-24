Выдан ордер на арест Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордер на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщается в пресс-релизе суда.

«Вторая Палата предварительного производства сочла, что есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере 9 марта 2023 года. В течение этого времени, в частности, большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям было нанесено российскими вооруженными силами в различных точках Украины», – говорится в сообщении.

Весной 2023 года МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для этого стало принудительное переселение украинских детей в Россию. РФ не является участницей Международного уголовного суда, поэтому может не исполнять его требования. При этом лиц, которых разыскивает МУС, обязана арестовать любая ратифицировавшая Римский статут страна, на территории которой они окажутся.