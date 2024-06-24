Фидан: Есть риск применения ядерного оружия…

Конфликт в Украине может распространиться за пределы региона, есть риск применения ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре. Трансляция велась на странице министерства в соцсети X.

"Конфликт в Украине может распространиться за пределы региона и имеется риск применения ядерного оружия", - сказал он.

Фидан также сообщил, что Турция готова к посредничеству по Украине, выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта.

"Мы считаем важным скорейшее начало переговоров по мирному урегулированию и готовы прилагать посреднические усилия", - сказал глава турецкого МИД, назвав первоочередной задачей прекращение огня в регионе.