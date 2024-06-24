Турция заговорила о Третьей мировой

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и против оккупации ее территорий, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с его чешским коллегой Яном Липавским.

Фидан отметил, что война между Украиной и Россией представляет глобальные угрозы.

«Эта война уже начала превращаться в нечто более крупное, чем просто война между Украиной и Россией. Она несет в себе большие глобальные риски. Глобальные расколы углубляются. Война не распространилась за пределы Украины и России, но мы видим поляризацию из-за нее. Мы видим, что Россия, как никогда ранее, стремится создать свой лагерь, и отношения в рамках Европейской архитектуры безопасности начали развиваться иным путем.

Во время войны невозможно предсказать, как будут развиваться риски. Всегда существует риск распространения и использования оружия массового поражения. Поэтому эту войну необходимо остановить как можно скорее. Перемирие должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. Мы имеем ввиду не только Украину, но и Газу и другие войны», - заявил глава МИД Турции.

Вместе с тем председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели, выступая на заседании парламентской группы своей партии, заявил, что мир «стоит перед риском новой войны» и отметил «важность поддержания национальных сил Турции в боевой готовности».

«Риск Третьей мировой войны явно существует. Геополитические конфликты усилились, и мы должны быть бдительными. Невозможно понять, к каким последствиям приведет новая мировая война.

Израиль продолжает нападать на Газу, нарушает стремления к миру и уже 263 дня проливает кровь невинных палестинских братьев. Нетаньяху заявляет, что перебрасывает израильские войска на границу с Ливаном. Война между Израилем и Палестиной распространяется по региону.

Игры организуются в районе Персидского и Красного морей. Ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе накаляется и дестабилизируется. Сулеймания превращается в базу РПК. Президент России Путин после визита в Китай отправился в Северную Корею и подписал оборонительные соглашения. Эти процессы вызывают беспокойство. Как результат, глобальный баланс находится под угрозой», - заявил лидер националистов.