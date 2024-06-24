Кремлю неизвестно о сбитом американском дроне

В Кремле не слышали об инциденте с американским дроном, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — сказал он на вопрос, известна ли властям появившаяся в СМИ информация о том, что ночью над Черным морем сбили дрон.

Информация о происшествии с американским беспилотником появилась накануне в российских телеграм-каналах, в том числе канале Fighterbomber. По его данным, речь шла о дроне Global Hawk. Утверждалось, что «высотность Global Hawk не защитила».

Власти США и России не сообщали о каких-либо происшествиях с участием американских БПЛА над Черным морем в последние дни.