Французский шпион из Баку просит помощи у разведки

Семья французского шпиона Мартина Райана, арестованного в Баку в декабре прошлого года Службой государственной безопасности, обратилась к директору Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николасу Лернеру с просьбой о содействии в его освобождении. Об этом сообщают французские источники.

Напомним, что Райан был арестован в Баку 4 декабря прошлого года в ходе операции азербайджанских спецслужб против французской шпионской сети. Он действовал под прикрытием бизнесмена и руководил компанией Merkorama. Формально эта компания занималась торговыми операциями и консалтингом, включая импорт французских вин в Азербайджан. Однако в действительности Мартин Райан находился под кураторством сотрудников DGSE, действовавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Франции в Баку. Позднее Азербайджан объявил этих дипломатов персонами нон грата.

Арест Райана привел к разоблачению шпионской сети Франции на Южном Кавказе и в Центральной Азии, что нанесло серьезный удар по репутации DGSE. 20 декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон освободил от должности главу DGSE Бернара Эмье. На его место был назначен Николас Лернер, ранее руководивший Генеральной дирекцией внутренней безопасности (DGSI).

Напомним, что ранее семья Райана написала письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о содействии в его освобождении. Родственники бизнесмена утверждали, что его вынудили заниматься шпионской деятельностью.