Венгрия против изъятия российских активов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна намерена обжаловать решение Европейского союза о выделении 1,4 миллиарда евро военной помощи для Украины. Речь идет о средствах, которые поступят из доходов от замороженных российских активов. Это заявление Сийярто сделал в понедельник, 24 июня, во время пресс-конференции в Люксембурге, передает HVG.hu.

По его словам, приняв это решение, Евросоюз "перешел красную линию и создает долгосрочный риск для функционирования Европейского союза".

Политик отметил, что в Будапеште этого не хотели, а единодушное решение было необходимо.

Он сообщил, что в Будапеште изучают правовые возможности их обжалования.