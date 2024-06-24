Эрдоган выразил соболезнования Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами терактов в Дагестане. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

В ходе телефонного разговора Эрдоган заявил, что Турция выступает против всех форм терроризма и решительно осуждает произошедшие 23 июня в Дагестане теракты.

Турецкий лидер также выразил глубокие соболезнования российскому народу в связи с многочисленными жертвами событий, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«Турция продолжит усилия, чтобы положить конец всем конфликтам в регионе», - заявил Эрдоган.