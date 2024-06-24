Германия увеличила помощь Газе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пребывания в Израиле объявила о выделении дополнительной помощи Газе. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, Берлин предоставит 19 млн евро на помощь сектору, где Израиль продолжает военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

В то же время глава внешнеполитического ведомства раскритиковала часть израильского правительства за действия, которые, по ее словам, подрывают долгосрочную безопасность страны.

"Рост насилия со стороны израильских поселенцев распространяет страх и террор на Западном берегу реки Иордан и копает все более глубокие траншеи ненависти", – отметила она.

В то же время Бербок в очередной раз призвала к прекращению войны в Газе, подчеркнув, что предложенный президентом США Джо Байденом план урегулирования показывает "четкий путь к этой цели".