Состоялось заседание Совета по сертификации

Было подчеркнуто, что с прошлого года начато 35-процентное повышение зарплаты 8 410 учителей, а также 10-процентное повышение зарплаты 23 538 учителей, успешно прошедших сертификацию.

Очередное заседание Совета по сертификации преподавателей состоялось 25 июня. На заседании было отмечено, что 31 948 учителей начальных классов, азербайджанского языка и литературы успешно прошли процесс сертификации, организованный в 2022 и 2023 годах.

Также сообщалось, что 8 июня 7 296 учителей, не прошедших тестовый экзамен в прошлом году, приняли участие в пересертификации. Из них 3 386 человек получили возможность принять участие в этапе собеседования, набрав проходной балл. 3 909 учителей не смогли набрать соответствующий проходной балл. При этом решением совета 402 педагога, не принявших участия в экзамене, были признаны не прошедшими экзамен. Результаты 4 учителей аннулировали, поскольку они нарушили правила экзамена.

В целом 95% учителей азербайджанского языка и литературы и 86% учителей начальных классов успешно прошли сертификацию.

Отметим, что на тестовом этапе сертификации ошибок по представленным вопросам и технических проблем не выявлено.

Контракты преподавателей, не соответствующих минимальным требованиям сертификации, не участвовавших в экзамене, результаты которых аннулированы за нарушение правил проведения экзаменов, будут расторгнуты в соответствии с требованиями трудового законодательства.