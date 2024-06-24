26 июня женские юношеские сборные Азербайджана U-18 и U-16 отправятся на Кипр для заключительного этапа подготовки к матчам чемпионата Европы.

После недели сборов на Кипре сборная Азербайджана U-16 поедет в Гибралтар, где с 9 по 14 июля пройдет чемпионат Европы в дивизионе «С». А команда U-18 чуть позже отправится в Приштину (Косово). Там с 23 по 28 июля также пройдут игры в дивизионе «С».

Первый этап подготовки наши баскетболистки под руководством главного тренера Эврена Алкая провели в Баку и завершили 24 июня.

А мужская молодежная сборная Азербайджана U-20, возглавляемая испанцем Альберто Бланко и помогающими ему Зауром Пашаевым и Анаром Гаджиевым, готовится в Баку, в зале Азербайджанского университета архитектуры и строительства. С 12 по 21 июля в румынском Питешти наша сборная сыграет в дивизионе «B» чемпионата Европы.