Основной кандидат в президенты Ирана: «Да здравствует Азербайджан!»
В предвыборной кампании по внеочередным президентским выборам в Иране, которые состоятся 28 июня, основная борьба развернулась между представителем реформаторов, депутатом парламента азербайджанского происхождения Масудом Пезешкианом и кандидатом от консерваторов, бывшим заместителем министра иностранных дел Саидом Джалили.
Экс-мэр Тегерана, спикер парламента, фаворит верховного лидера исламской республики Али Хаменеи Мохаммад Багер Галибаф, согласно опросам, занимает третье место, хотя в начале избирательной кампании считался потенциальным победителем.
Согласно последним опросам, рейтинг Пезешкиана значительно вырос, и он смог оставить позади Джалили и Галибафа. Согласно одному из опросов, за него готовы отдать голоса 24,4 процента избирателей.
За ним с небольшим отставанием следует Саид Джалили, его поддерживают 24 процента респондентов. Рейтинг замыкающего тройку Галибафа - 14,7 процента.
Консервативные круги, обеспокоенные стремительным ростом рейтинга Пезешкиана, начали в социальных сетях и СМИ активную кампанию против него. Пезешкиана представляют как «пантюркиста», распространяют видео его старых выступлений.
Однако Масуд Пезешкиан в ходе избирательной кампании заявил, что гордится своим азербайджанским происхождением. Несколько дней назад во время выступления в районе Варамин провинции Тегеран он произнес лозунг «Да здравствует Азербайджан» и процитировал поэта Шахрияра, обратившись к своим сторонникам с призывом «Не разлучаться друг с другом».
Движение «Фронт сопротивления», связанное с консерваторами и представленное 50 депутатами в парламенте, заявило, что поддерживает кандидатуру Саида Джалили на этих выборах. Это движение выступает за жесткое подавление протестов против режима в Иране, против соглашения с Западом по ядерной программе и смягчения правил ношения хиджаба.