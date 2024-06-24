Основной кандидат в президенты Ирана: «Да здравствует Азербайджан!»

Экс-мэр Тегерана, спикер парламента, фаворит верховного лидера исламской республики Али Хаменеи Мохаммад Багер Галибаф, согласно опросам, занимает третье место, хотя в начале избирательной кампании считался потенциальным победителем.

В предвыборной кампании по внеочередным президентским выборам в Иране, которые состоятся 28 июня, основная борьба развернулась между представителем реформаторов, депутатом парламента азербайджанского происхождения Масудом Пезешкианом и кандидатом от консерваторов, бывшим заместителем министра иностранных дел Саидом Джалили.

Согласно последним опросам, рейтинг Пезешкиана значительно вырос, и он смог оставить позади Джалили и Галибафа. Согласно одному из опросов, за него готовы отдать голоса 24,4 процента избирателей.

За ним с небольшим отставанием следует Саид Джалили, его поддерживают 24 процента респондентов. Рейтинг замыкающего тройку Галибафа - 14,7 процента.

Консервативные круги, обеспокоенные стремительным ростом рейтинга Пезешкиана, начали в социальных сетях и СМИ активную кампанию против него. Пезешкиана представляют как «пантюркиста», распространяют видео его старых выступлений.