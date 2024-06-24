Россия не прекратит войну, даже если начнутся переговоры

Россия не станет прекращать войну в Украине на время переговоров по урегулированию конфликта, если они начнутся. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами, слушателями и преподавателями Академии управления при президенте Беларуси.

«Мы сказали — мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию (так в РФ называют войну против Украины – ред.). Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — сказал Лавров.

Напомним, что 14 июня Владимир Путин во время встречи с руководством МИД назвал условия для полного прекращения огня в Украине и начала переговоров. По его словам, для этого Киев должен полностью вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, причем «именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ». Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО.

Украина отвергла данное предложение. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал мирное урегулирование, предложенное Путиным, «полным обманом». По его мнению, в заявлениях президента России нет ничего нового и они не способствуют достижению мира.