Ответ Москвы Евросоюзу

Россия закроет доступ к 81 европейскому СМИ в ответ на блокировку российских медиа в ЕС. Об этом сегодня объявило Министерство иностранных дел России.

В списке, представленном внешнеполитическим ведомством, упоминаются издания, телеканалы и радиостанции из всех стран Евросоюза, кроме Люксембурга и Хорватии. Из 81 издания девять относятся к Франции, среди них Agence France-Presse, газеты Le Monde и Liberation. В списке упоминаются немецкие издания Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa и La Repubblica. В списке есть эстонская версия Delfi (при этом латвийской и литовской версии в перечне нет). Кроме того, в перечне упоминается польский телеканал Belsat (его заблокировали в РФ в апреле 2022 года). В списке общеевропейских СМИ названо издание Politico (как его европейская, так и американская версии).

В МИД РФ заявили, что российская сторона предупреждала, что ответит на «политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС». В ведомстве отметили, что будут готовы пересмотреть свое решение, если с российских СМИ в Евросоюзе снимут ограничения.

В Евросоюзе 25 июня вступили в силу запрет на доступ к российским пропагандистским медиа — РИА Новости, газетам «Известия» и «Российская газета», а также портал Voice of Europe. По мнению властей ЕС, эти СМИ представляют «значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности» Евросоюза, а также «играют важную роль в разжигании и поддержке агрессивной войны России против Украины и дестабилизации ситуации в соседних странах».