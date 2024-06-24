Оверчук заявил, что у России и Азербайджана «расцвет отношений»

Россия и Азербайджан переживают расцвет двусторонних отношений, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, выступая на «Примаковских чтениях».

По его словам, которые приводят российские СМИ, Москва и Баку успешно сотрудничают по развитию международного транспортного коридора Север — Юг и другим проектам.

«С Азербайджаном мы проживаем расцвет отношений. ...У нас есть ряд проектов, очень интересных, крупных, в том числе по развитию промышленности. Мы совместно модернизировали наши пункты пропуска. Очень эффективно происходит работа по пропуску автотранспорта, на границе задержек нет», — отметил он.

Оверчук указал, что Азербайджан позиционирует себя как «страна-транзистор», что крайне полезно для России с точки зрения экономического развития. По его словам, политика Баку позволяет Москве развивать экспортные потоки и совершенствовать условия для их продвижения в направлении глобального Юга.