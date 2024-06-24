Выявлен главный доносчик России

Журналисты медиаресурса «Важные истории» составили список главных доносчиков России, которые с начала вторжения в Украину написали больше всего жалоб на соотечественников.

Возглавили список участники анонимного Telegram-канала «Мракоборец» (5,6 тысячи подписчиков).

C момента начала войны РФ против Украины в феврале 2022 года канал опубликовал более 2,5 тысячи доносов и призывов к ним, в основном из-за антивоенных высказываний. В 2024 году авторы канала вышли на уровень трех доносов в день, а не работали они только один день — 1 января.