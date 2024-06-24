Протестующие в Кении ворвались в здание парламента, где только что прошло голосование по проекту бюджета с учетом повышения налогов, передают зарубежные СМИ.

В центре Найроби раздаются выстрелы и взрывы, из здания парламента идет дым. Сообщается о поджоге здания демонстрантами.

С утра в деловой центр города, где располагаются административные учреждения, в том числе парламент, который оцепила полиция, начали прибывать люди, скандирующие требования отставки президента. Как сообщали местные СМИ, полиция применила слезоточивый газ и стреляет резиновыми пулями. Также сообщалось о применении боевых патронов.

Отмечается, что в ходе протестов по меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали.

Протесты против введения дополнительных налогов начались 18 июня и распространились по всей стране. Протестующие заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни для кенийцев, которые и так с трудом сводят концы с концами. При этом, как ранее заявил секретарь Кабинета министров и глава МИД страны Мусалия Мудавади, непринятие закона грозит вотумом недоверия президенту и отставкой правительства.