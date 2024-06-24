Фидан и Мирзоян созвонились: что обсуждали?
Между главами МИД Турции и Армении Хаканом Фиданом и Араратом Мирзояном состоялся телефонный разговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный дипломатический источник.
Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили региональные вопросы: «Сегодня (25 июня - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В ходе беседы были обсуждены двусторонние и региональные вопросы».