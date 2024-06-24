Литва разрывает правовое сотрудничество с Россией

Парламент Литвы принял решение денонсировать международное соглашение с Россией о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, сообщает Sputnik Литва.

Данный договор был заключен в Вильнюсе в 1992 году.

Министр юстиции Эвелина Добровольская отметила, что правовое сотрудничество между странами более двух лет де-факто не осуществляется, а соответствующие запросы не выполняются.

По ее словам, Вильнюс должен оповестить о своем решении Москву до 21 июля, чтобы договор не продлился автоматически.