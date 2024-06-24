В Финляндии конфискуют крупнейшую площадку. Ее владельцы – россияне

Правительство Финляндии с вероятностью 99% конфискует крупнейшую крытую спортивно-концертную площадку финской столицы Helsinki Hall, которая, по информации местных изданий, принадлежит российским владельцам. Об этом сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Комплекс выставлен на продажу по исключительному решению ЕС, так как владельцы находятся под санкциями, сделка должна быть совершена до 30 июня, сообщали ранее финские СМИ. МИД Финляндии до сих пор не получил заявку на продажу, сообщила в понедельник глава ведомства Элина Валтонен.

Продавцами арены через компанию Arena Events являются российские владельцы Геннадий Тимченко и семья Ротенбергов, уточняет газета.

На заключительном этапе владельцы имели три предложения от финских покупателей, но ни одно не было одобрено, говорится в сообщении. После конфискации государством зал будет продан инвесторам, так как власти не хотят оставлять его на своем балансе, пишет газета. Однако из-за особенностей законодательства и судебных процессов арена сможет открыться не сразу, а спустя месяцы или даже через год, сообщил изданию источник.