Замглавы МИД могут отправить послом в Азербайджан

Комиссия парламента Албании по внешней политике сегодня провела слушания с кандидатом на пост посла Албании в Азербайджане Бесартом Кадиа, который в настоящее время является заместителем министра иностранных дел этой страны, сообщает Албанское телеграфное агентство (ATA).

Напомнив о вступлении в силу 15 июня соглашения о либерализации визового режима между двумя странами, он подчеркнул важность установления прямого авиасообщения между Баку и Тираной.

Кадия также подчеркнул важность экономического сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере, которую он назвал одним из важнейших аспектов двусторонних отношений.