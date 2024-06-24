Момент взрыва на пляже в Севастополе видео
Опубликованы кадры попадания осколков сбитой российской ПВО ракеты неустановленного образца на пляж в Севастополе.
23 июня Севастополь подвергся ракетной атаке. Один из снарядов «в результате воздействия средств ПВО» отклонился от траектории полета, его боевая часть взорвалась над городом, и кассетные суббоеприпасы упали на пляж в Учкуевке, из-за чего погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали.
June 25, 2024
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