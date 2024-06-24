Представитель МИД России у Байрамова

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министра иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева, сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече, как сообщается, были обсуждены двусторонние связи между Азербайджаном и Россией, работа, проводимая в рамках региональных платформ, текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе.

Байрамов проинформировал Ховаева о переговорах по проекту мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что «сохраняющиеся в Конституции и других законодательных актах Армении притязания на территориальную целостность Азербайджана являются основным препятствием для мирного процесса».