Армения признала Палестину, а Израиль продает Азербайджану новое оружие

Армения официально признала Палестину государством. Вслед за этим Израиль готовится продать новое оружие Азербайджану, пишет аргентинский военный аналитический журнал Zona Militar. Напомним, что Израиль назвал признание Палестины Арменией «наградой для ХАМАС и других террористических групп», предупредив, что данное решение будет иметь серьезные последствия для отношений с Арменией.

Аргентинское издание пишет, что за последние месяцы напряженность между Азербайджаном и Арменией снова возросла: на этом фоне Баку представил Министерству обороны Израиля список новых вооружений, которые хочет приобрести. В список входят два разведывательных спутника «Офек», которые позволяют получать изображения с точностью менее одного метра.

«Во время боевых действий между Азербайджаном и Арменией азербайджанцы широко использовали израильские системы вооружения. К ним относятся ракета большой дальности «земля-земля» Lora производства Israel Aerospace Industries (IAI), тяжелая барражирующая система вооружения Harop, также производимая IAI, и различные типы барражирующих систем вооружения, в основном производства израильской компании Uvision. Теперь азербайджанцам нужны системы вооружения с более мощными боеголовками», - отмечает Zona Militar.

Аргентинский интернет-портал пишет, что ранее в этом году Баку запросил у Израиля барражирующую систему вооружения Spy-X производства израильской компании Blue Bird.

Spy X имеет дальность действия 50 километров, время полета 1,5 часа, автономную электрооптически управляемую атаку, оптимальное воздействие на цель и тесную интеграцию с семейством БПЛА Bluebird VTOL ISR.